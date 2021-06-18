Порошенко обсудил с Боррелем итоги саммита ЕС-США

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко провел короткую встречу с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Во время беседы стороны обменялись мнениями относительно результатов саммита ЕС-США.

"Украина остается очень высоко в интересах господина Борреля и как вице-президента Еврокомиссии, и как человека, который отвечает за внешние сношения и за безопасность", - отметил Петр Порошенко в комментарии журналистам.

В свою очередь, Порошенко призвал ЕС продолжать политическое и санкционное давление на Россию с целью прекращения вооруженной агрессии против Украины и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он также обратил внимание на крайне угрожающую практику незаконной выдачи русском оккупационными властями паспортов РФ на территории ОРДЛО.

"Я получил подтверждение, что господин Боррель планирует посетить Украину. Я ему настойчиво посоветовал, и он это полностью воспринял, чтобы визит не ограничился только Киевом, а он лично поехал на линию соприкосновения, на фронт, и убедился в том, как развиваются события. Я думаю, что это облегчит скоординированную позицию Европейского Союза по поддержке нашего суверенитета", - сказал Порошенко.

Порошенко также отметил важность участия Евросоюза в учредительном саммите Крымской платформы в Киеве.