Порошенко звернувся до Зеленського з відкритим листом

"Звертаюся до вас, прямуючи з Києва на Конгрес та Саміт Європейської народної партії - найвпливовішої політичної родини в Європі, членами якої є керівництво структур ЄС та багатьох держав-членів... Маю відповідне офіційне запрошення від президента Європейської народної партії. Є оформлене відрядження, підписане головою Верховної ради. Заплановано мої виступи на Конгресі та Саміті ЄНП, низку зустрічей з керівниками ЄС, держав та урядів країн, лідерами європейських партій", - написав Порошенко.

Після того, як прикордонники не дали Порошенку перетнути кордон у складі офіційної парламентської делегації на Парламентську асамблею НАТО, він сподівається, що йому не перешкоджатимуть виїхати до Роттердаму.

"На тлі зовнішньої загрози надзвичайно важливо зберігати єдність та скоординованість наших зусиль, уникати будь-яких внутрішніх розбратів і спільно працювати на всіх можливих міжнародних майданчиках, а особливо таких вагомих як Європейська народна партія. Хочу наголосити: головний сигнал, з яким прямую до Роттердама, - надати Україні статус країни-кандидата на членство в ЄС вже в червні, шо символічно збігається з п’ятиріччям запровадження безвізового режиму", - додав Порошенко.

На його думку, український народ в ці складні часи заслуговує на мудрість політиків. "Запорукою наших успіхів завжди були міцне військо, внутрішня єдність, потужна міжнародна підтримка та солідарність. І сьогодні всі разом - і влада, і опозиція, і громадянське суспільство - працюємо для розбудови сильної незалежної демократичної процвітаючої європейської України", - резюмує політик.