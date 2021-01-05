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Порошенко звернувся до українців з нагоди другої річниці підписання Томосу

Автор: РБК-Україна

П'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав українців із другою річницею підписання Томосу для Православної церкви України (ПЦУ).

Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши світлини історичної події, яка відбулася 5 січня 2019 року у Стамбулі, та нагадав, що особисто брав участь у церемонії.

"Вітаю всю велику православну українську родину в Україні і за її межами з другою річницею підписання Томосу для Православної Церкви України! Великою честю і радістю для мене було разом із Предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм брати участь у церемонії підписання і вручення Томосу у Стамбулі. З великим благоговінням, затамувавши подих, ми спостерігали тоді, як Його Всесвятість скріпив підписом цей історичний документ", - зазначив п'ятий президент.

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Він також подякував усім причетним до надання Православній церкві України Томосу про автокефалію.

"Дякую усім, хто доклав зусиль і всіляко сприяв досягненню нашої великої спільної мети. Нехай Бог береже і направляє Україну, нашу Православну церкву й усіх нас. Слава Господу! І слава Україні!" - написав Порошенко.

Нагадаємо, Православну церкву України було офіційно зареєстровано в Україні як релігійну організацію 30 січня 2019 року.

Як відомо, раніше Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що ПЦУ є єдиною канонічною православною церквою в Україні.

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