Порошенко звернувся до українців: наш синьо-жовтий стяг - символ сили і непереможності

Фото: український прапор (facebook,com)

За його словами, дивлячись на стяг, згадується героїзм українських воїнів

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко привітав українців із Днем державного прапора.

Про йдеться на сайті політсили.

"Наш синьо-жовтий стяг - справжній символ сили і непереможності українського народу. За цей прапор славні сини України у різні часи віддавали свободу, здоров’я і навіть життя. Під цим прапором покоління українців виборювали омріяну незалежність. Під цим прапором розгорталася боротьба за наше європейське майбутнє під час Революції Гідності. Під цим прапором ми звільнили і Слов’янськ, і Лисичанськ, і Сєвєродонецьк, звільняли дві третини окупованого Донбасу", - заявив Порошенко.

За його словами, дивлячись на цей стяг, згадується героїзм воїнів УПА, героїв національно-визвольних змагань усіх часів, героїзм тих, хто боровся та бореться за те, щоб зберегти державу.

"Вітаю усіх, хто має Україну у серці, з Днем державного прапора! Пишаюся, що я українець", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, в Україні 24 серпня відзначається День незалежності, який припадає на понеділок. У зв'язку з цим, для працівників з п'ятиденним робочим тижнем вихідними будуть три дні поспіль - з 22 по 24 серпня.