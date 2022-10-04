Порошенко обсудил с членами британского правительства членство Украины в НАТО и поставку оружия для ВСУ

"Мы обсудили пути наращивания военной помощи Украине в контексте потребностей ВСУ. А также важность введения адских санкций против России и российских олигархов, имеющих имущество в Великобритании", - сообщил Порошенко.

Он также убежден, что членство Украины в НАТО станет важной составляющей Формулы победы над путинским режимом и весомым элементом стратегии депутинизации Европы и мира.

Порошенко также встретился с Государственным секретарем по вопросам оборонных закупок Минобороны Великобритании Алеком Шелбруком.

"У него был содержательный разговор с новоназначенным Государственным секретарем по вопросам оборонных закупок Министерства обороны Великобритании Алеком Шелбруком. Обсудили неотложные потребности украинских Вооруженных сил для проведения эффективного контрнаступления против российских войск и освобождения всех временно оккупированных территорий Украины. В который раз призвал Великобританию и призвал Великобританию лоббировать увеличение помощи со стороны других западных союзников", - написал Порошенко.

Он также призвал поддержать Украину на пути членства в НАТО.

"Думаю, что британские партнеры должны инициировать специальную резолюцию ПА НАТО в поддержку заявки Украины", - подчеркнул Порошенко.