RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Порошенко обсудил с членами британского правительства членство Украины в НАТО и поставку оружия для ВСУ

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко, участвующий в Конференции Консервативной партии Великобритании в Бирмингеме, обсудил с министром иностранных дел Джеймсом Клеверли ужесточение санкций против российских олигархов и наращивание военной помощи ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Мы обсудили пути наращивания военной помощи Украине в контексте потребностей ВСУ. А также важность введения адских санкций против России и российских олигархов, имеющих имущество в Великобритании", - сообщил Порошенко.

Он также убежден, что членство Украины в НАТО станет важной составляющей Формулы победы над путинским режимом и весомым элементом стратегии депутинизации Европы и мира.

Порошенко также встретился с Государственным секретарем по вопросам оборонных закупок Минобороны Великобритании Алеком Шелбруком.

"У него был содержательный разговор с новоназначенным Государственным секретарем по вопросам оборонных закупок Министерства обороны Великобритании Алеком Шелбруком. Обсудили неотложные потребности украинских Вооруженных сил для проведения эффективного контрнаступления против российских войск и освобождения всех временно оккупированных территорий Украины. В который раз призвал Великобританию и призвал Великобританию лоббировать увеличение помощи со стороны других западных союзников", - написал Порошенко.

Он также призвал поддержать Украину на пути членства в НАТО.
"Думаю, что британские партнеры должны инициировать специальную резолюцию ПА НАТО в поддержку заявки Украины", - подчеркнул Порошенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОПетр ПорошенкоВооруженные силы Украины