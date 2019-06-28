У Порошенка обіцяють жорстко на реагувати на прояви реваншу

Будь-які інсинуації з приводу обшуків в Міністерстві оборони, окремих військових частинах та помешканнях волонтерів мають яскраво виражене політичне забарвлення. Про це генерал-лейтенант, герой України, представник команди партії "Європейська солідарність" Михайло Забродський заявив сьогодні на прес-конференції у Відкритому офісі партії, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

На думку Забродського, довіра до ЗСУ перевищує довіру до церкви. Це все досягалось величезними зусиллями, в тому числі і волонтерів, які упродовж останніх 5 років допомагали відродити українське військо, зазначив він.

"Якщо хтось забув, з чого починалися добровольчі батальйони, Національна гвардія, решта складових сектору безпеки і оборони, то я можу нагадати. Це була дужа слабка в плані матеріального забезпечення структура. Я дуже добре пам’ятаю і бабусь, які передавали консерви власного виробництва, і людей, які вирішували більш серйозні питання. Наприклад, постачання для армії приладів нічного бачення, які потрібно було завозити через кордон", – нагадав Забродський.

Він також розповів одну з історій про те, як в окупованому Криму, у місті Сімферополь виготовлялися певні військові прилади, які потім "контрабандним" шляхом доставлялися на підконтрольну українській владі територію і використовувалися за призначенням.

"Невже наступне звинувачення волонтерів буде в контрабанді?!", – заявив Забродський.

Генерал наголосив, що команда партії "Європейська солідарність" буде жорстко протистояти усім проявам проросійського реваншу, а також спробам послабити Збройні сили України.