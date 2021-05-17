Порошенко: через некомпетентність Кабміну рівень життя українців стрімко падає

Про це заявив лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко під час погоджувальної ради.

Він наголосив, що уряд має прозвітувати про провальну економічну політику та розкрадання антиковідного фонду.

"За три тижні перерви в роботі парламенту наша команда мала можливість здійснити низку дуже важливих поїздок по Україні. Щойно я повернувся зі Львова і хочу наголосити, що сьогодні людей по всій країні турбує головне питання - це стрімке погіршення рівня життя, яке пов’язане в першу чергу з незграбністю влади забезпечити зростаючі доходи людей, бо фактично рівень життя падає у зв’язку зі стрімким зростанням цін і комунальних тарифів", - заявив Порошенко.

Лідер "Європейської солідарності" також додав, що влада замість компетентних економічних важелів застосовує радянські методи.

"Уряд прийняв відповідне рішення про регулювання цін на паливно-мастильні матеріали. І вчора ми почули, що ще дві компанії приєдналися до фактично зняття з продажу окремих видів палива. Ми хочемо сказати, це повернення до радянських способів регулювання", - заявив Порошенко.

Водночас за словами Порошенко, відставка, зокрема, міністра охорони здоров’я Максима Степанова має супроводжуватись обов’язковим звітуванням про виконання постанови парламенту про боротьбу з пандемією та витрати з антиковідного фонду.

"Наша пропозиція – заслухати виконання постанови урядом, обов’язково додати туди звіт про використання коштів антиковідного фонду і притягнення до відповідальності. Ми не захищаємо Степанова. Він має бути знятий разом з урядом і, можливо, опинитися за ґратами", - резюмував Порошенко.