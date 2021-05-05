У Порошенко назвали кроки для прискорення COVID-вакцинації в Україні
До можливої чергової хвилі пандемії, яку у світі очікують восени, Україна має підійти максимально вакцинованою й убезпеченою від вірусу.
Про це заявила лідер "Європейської солідарності" у Київі, голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко.
За її словами, зараз для України є цінною кожна ампула вакцини - тому критично важливо, аби цим дефіцитним ресурсом розпоряджалися раціонально та ефективно, щоб внаслідок логістичних та організаційних проблем не допустити втрат у кількості й темпах щеплення.
"Епідемія коронавірусу кардинально змінила життя мільйонів людей у всьому світі. Від ковіду загинули майже 46 тисяч наших співвітчизників. За офіційною статистикою вже перехворіли більш як два мільйони українців. У період будь-якої пандемії своєчасна вакцинація є гарантією збереження життя і здоров’я мільйонів громадян. І я кажу це як лікар, а не як політик", - заявила Порошенко.
Також за її словами, влада від початку пандемії не забезпечила швидких та ефективних переговорів з виробниками вакцин - в результаті перші партії вакцини надійшли не до України, а до країн з чіткими і зрозумілими стратегіями подолання хвороби.
Водночас Порошенко запропонувала конкретні кроки для суттєвого прискорення вакцинації. Перш за все у "Європейській солідарності" вимагають скликати РНБО і внести зміни в діючий План вакцинації.
"Необхідно терміново розширити перелік осіб, які матимуть доступ до вакцин. Коли кожна людина, яка виявить бажання вакцинуватися, гарантовано зможе це зробити протягом чотирьох-шести тижні", - додала Марина Порошенко.
Популяризувати вакцинацію повинні не сумнівні лідери думок, а лікарі-герої, які є в кожній області і в кожному місті.
Також "ЄС" закликає терміново створити логістичну мережу масової вакцинації. Розширити пункти щеплень, коли в кожному кабінеті сімейного лікаря, в кожному фельдшерсько-акушерському пункті, особливо в сільській місцевості, українці зможуть отримати щеплення. Необхідно мобілізувати з резерву армійський медичний персонал і терміново залучити його до процесу вакцинації, як це було зроблено в США.
Шляхом публічно-приватного партнерства налагодити виробництво вакцини в Україні.
"Окремо звертаємося до глав церков і релігійних організацій. Ми просимо, щоб за прикладом Великої Британії ви розглянули можливість створення додаткових пунктів щеплення при храмах. Також розраховуємо, що ваше роз’яснення серед прихожан щодо необхідності вакцинації розвінчає будь-які міфи на цю тему", - закликала Марина Порошенко.
"Європейська солідарність" ще раз звертається до влади. Опозиція готова надати свої конструктивні пропозиції та напрацювання, аби українці були вчасно провакциновані. У битві з пандемією не виграє ніхто, доки всі разом її не здолають", - резюмувала вона.
Нагадаємо, 8 квітня лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко презентував оновлений стратегічний антиковідний план, який передбачає 10 кроків для захисту українців від пандемії.
Зокрема, він передбачає швидку вакцинацію для громадян, організацію виробництва вакцин в Україні, соціальний захист для медпрацівників, економічну підтримку для громадян та соціально відповідального бізнесу в умовах локдауну, достатнє забезпечення лікарень кисневим обладнанням та медикаментами, розширення кількості ліжок шляхом відомчих медзакладів.