Порошенко назвав Центр матері та дитини ім. Руднєва в Дніпрі найкращим в Україні

Фото: хірургічний корпус Центру матері та дитини ім. Руднєва

На думку Порошенка, корпус відповідає новітнім світовим стандартам

Президент України Петро Порошенко відвідав відкритий на минулому тижні новий хірургічний корпус Центру матері та дитини ім. Руднєва, який був побудований Дніпропетровською облдержадміністрацією (ОДА) на чолі з Валентином Резніченком. Про це повідомляє РБК-Україна.

На думку Порошенка, корпус відповідає новітнім світовим стандартам медицини.

"Цей центр зараз – найкращий в Україні. Раніше, щоб отримати послуги такого рівня, треба було їхати за кордон. Тепер медичну допомогу будуть надавати кваліфіковані фахівці тут, у Дніпрі. Раніше не було необхідного обладнання, і діти, які народилися із проблемами, були, де-факто, приречені. Сьогодні можна зайти в операційну, де стоїть найсучасніший в Україні ангіограф. Це, зокрема, результат децентралізації, завдяки якій місцеві бюджети отримують гроші. Це результат зусиль обласної влади та державного фонду регіонального розвитку", – зазначив Порошенко.

Як заявив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, відтепер доступ до сучасних світових стандартів у медицині мають і діти області.

"У лікарні Руднєва є обладнання, яке відповідає останньому слову техніки. А головне, як можна швидшому одужанню дітей буде сприяти обстановка, максимально наближена до домашньої. І справа не в "веселому" дизайні палат або наявності в них туалетів та душових. Коли цілодобово поруч мама – відступає будь-яка хвороба", – сказав Резніченко.

Фото: Петро Порошенко, Ігор Македонський, Валентин Резніченко

Головна гордість хірургів – сучасні операційні. У них досягнута максимальна стерильність – завдяки ламінарним потоків та спеціальним фільтрам. Висока швидкість потоку повітря знижує ризик інфікування до мінімуму. Всі двері в операційних – з сенсорами. Їх можна відкрити, не торкаючись кнопки. Стіни в операційному блоці – з антибактеріальним покриттям.

Сучасне обладнання дозволяє оперувати найменших новонароджених – вагою від 400 грам. Тут встановлені новітні наркозні станції – з штучною вентиляцією легенів. Є і остання модель апарату штучного кровообігу. Операційна лампа – з відеокамерою. Тепер консиліум можна проводити в режимі онлайн. Вперше дитяча лікарня області має ангіограф. З ним можна обходитися без відкритого втручання в роботу серця та проводити найтонші нейрохірургічні операції.

Відділення інтенсивної терапії – як у кращих лікарнях Європи. Ліжка з підігрівом. Замість звичних тумб – сучасні консолі.

Вперше дитяча лікарня області має свою кардіохірургію. А ще – ортопедію і травматологію, відділення реконструктивно-пластичної хірургії, захворювань голови і шиї.

"Наші лікарі їздили в Європу – вивчали досвід зарубіжних колег, щоб потім втілити передові ідеї у себе вдома. Тепер зможемо допомогти дітям з численними порушеннями. Їх не треба буде перевозити в інші клініки України або за кордон. Все – в одній лікарні", - сказав в. о. головного лікаря Центру здоров'я матері та дитини ім. Руднєва Ігор Македонський.

Шестиповерхова будівля дитячої хірургії звели за кошти обласного бюджету.

"Новий хірургічний корпус Центру матері та дитини ім. Руднєва – це дитяча клініка з унікальними можливостями. Всередині все відповідає надсучасним світовим стандартам. Втілення хірургії майбутнього у звичайній обласної лікарні стало можливим завдяки децентралізації. Реформа, ініційована президентом України Петром Порошенком кілька років тому, вже принесла свої плоди. Зараз регіон має достатньо ресурсів для втілення самих масштабних проектів у соціальній сфері. Серед них – і побудоване хірургічне відділення", – зазначив Резніченко.