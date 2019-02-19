Порошенко назвав кількість загиблих військових на Донбасі

Президент відзначив, що агресія РФ сталася саме тоді, коли Україна мала позаблоковий статус

С начала агрессии России на Донбассе погибли 2949 украинских военнослужащих. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время специального заседания Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко подчеркнул, что агрессия РФ произошла именно тогда, когда Украина имела внеблоковый статус.

"Хочу напомнить, что агрессия началась именно тогда, когда Украина имела внеблоковый статус. Самое страшное, чего это нам стоило - 2949 воинов отдали свою жизнь за то, чтобы мы имели возможность изменять государство. Поэтому изменения в Конституцию точно и отнюдь не лишние", - сообщил президент.

Напомним, глава государства Петр Порошенко подписал законопроект №9037 об изменениях в Конституцию Украины по закреплению курса Украины на вступление в Европейский союз и НАТО в ходе спецзаседания Верховной рады.

Как писало РБК-Украина ранее, спикер парламента Андрей Парубий открыл специальное заседание ВР в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Добавим, Парубий в ходе спецзаседания парламента заявил, что имперская и агрессивная Россия Путина - это государство, которое заканчивается. Он подчеркнул, что главная задача Украины - остановить Владимира Путина и сохранить мир.