Порошенко призначив 3 млн грн за інформацію про замовників Гонтаревої

П'ятий президент України Петро Порошенко призначив 3 млн гривень за інформацію про замовників екс-глави Нацбанку Валерії Гонтаревої. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Порошенко нагадав, що нещодавно провів зустріч з Гонтарєвою у Лондоні.

"Днями вже ділився враженнями від спілкування з Валерією Гонтарєвою у Лондоні. ДТП, підпал машини й будинку - це помста за її мужні і сильні реформаторські кроки на посаді голови НБУ. Повадки її ворогів інакше, як бандитськими, і не назвеш.

Недруги Гонтарєвої нині в фаворі. Думають, ніби Бога за бороду схопили. І впевнені, що сховають кінці у воду", - написав він.

Президент повідомив, що прийняв рішення призначити винагороду до трьох мільйонів гривень за інформацію про замовників Гонтарєвої.



"Щоби не дати не дуже активному слідству жодного шансу на бездіяльність, прийняв рішення призначити винагороду до трьох мільйонів гривень. Це - тим, хто надасть достовірну інформацію про замовника та виконавців про замахи на життя та майно Валерії Гонтарєвої, яка дозволить притягнути винних до відповідальності.

Коло осіб, на які падають підозри, не таке вже й широке. Пальцем тикнеш - і попадеш. Але дуже важливо в легальний спосіб встановити і покарати злочинців. Щоби усе було за законом", - додав він.



Нагадаємо, що в суботу 28 вересня 2019 року Петро Порошенко з дружиною відвідали Валерію Гонтареву, яка перебуває в лікарні в Лондоні.