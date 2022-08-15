RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Порошенко: у нас немає інших завдань, ніж контрнаступ та перемога

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що зараз немає іншої мети, аніж контрнаступ і перемога України у війні проти російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Порошенка.

"У нас немає іншого завдання, ніж перемога. І у витрачанні коштів немає іншого напрямку, ніж Збройні сили України. Я про це говорив за півроку до війни. За два дні до початку війни, після рішення Путіна про визнання ЛНР і ДНР, на Погоджувальній раді керівництво парламенту, всі намагалися переконати, що нічого не буде. І лише лють українців, майстерність Збройних сил зробили неймовірне", - заявив Порошенко.

Він також наголосив, що зараз всі зусилля мають бути сконцентровані для контрнаступу.

"Не буде, знаєте, такого широкомасштабного контрнаступу - о 12 годині ночі вся країна піднялась, пішла в широкомасштабний наступ і всіх там викинули, всіх перемогли - це в уяві штатних брехунів, які дезорієнтують суспільство. А ті, хто буває на фронті, знають, що буквально вигризають, видирають кожне село, кожних 100 метрів наступу. І знають ціну, яку ми платимо за це", - додає політик.

Він переконаний: нам треба забезпечити контрнаступ. Кожен на своїй ділянці, але пріоритет - правобережна Херсонська область.

"Там воює частина, у створенні якої я брав безпосередню участь, і сьогодні ми маємо просто героїчні вчинки наших бійців. Контрнаступ - це те, чим зараз живе кожен українець. Так, ми не приймаємо зараз військових рішень. Я вже не є Верховним головнокомандувачем, але на своєму місці я і кожен член моєї команди робить максимум можливого для того, щоби забезпечити контрнаступ. Ми всі зараз цим живемо", - резюмував Порошенко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро ПорошенкоВторгнення Росії до України