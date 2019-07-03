Порошенко написав листи лідерам країн ЄС

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав лідерів європейських країн подвоїти зусилля і тиск на Росію. Про це п’ятий президент України написав у листах до 18 керівників Євросоюзу, а також очільників держав і урядів, які є членами Європейської Народної Партії, зокрема, голові Європейської ради Дональду Туску, голові Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру, канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

"Вчора я направив лист керівникам країнам-членам Ради Європи. Бо я не можу мовчати, моя команда не може мовчати – ми закликали повернутися до питань запровадження санкцій. Ми закликали політичні сили в Україні підписати Євроатлантичну хартію, щоб зафіксувати наш рух в Євросоюзу", – наголосив Порошенко під час виступу у Вінницькій області.

Порошенко наголосив, що повернення делегації РФ відбувається у той самий час, коли Росія продовжує військову агресію на Донбасі, розгортає нові репресії в окупованому Криму, відмовляється виконати обов’язковий наказ Міжнародного трибуналу з морського права з вимогою звільнити 24 українських моряків, як і заперечує нові докази причетності Росії до катастрофи МН17.

Також лідер "Європейської солідарності" нагадав, що Російська Федерація не виконала жодної з попередніх вимог, ухвалених ПАРЄ.

"Сьогодні член нашої команди, голова Верховної ради Андрій Парубій скасував запрошення спостерігачів Парламентської асамблеї Ради Європи сюди в Україну для спостереженням на виборах. Чому? Бо не може країна-агресор спостерігати, як ми проводимо парламентські вибори. Це вони будуть нас вчити демократії? Ми маємо діяти рішуче – тільки від наших опонентів ми не чуємо жодного коментаря, вони не збираються боронити державу, їм нема що сказати", – наголосив Порошенко.

"Ганебним є те, що замість того, щоб закликати Росію дотримуватися фундаментальних принципів і норм Ради Європи, єдиним закликом до Москви є вимога відновити виплату фінансових внесків до бюджету Організації. Це очевидний вибір між цінностями та ціною", – написав Порошенко.

Порошенко впевнений, що Кремль прагне підірвати потугу демократичної спільноти у захисті верховенства права, нав’язати гібридний нарратив з трибуни ПАРЄ, а також отримати індульгенцію для своїх наступних міжнародних злочинів.