Порошенко: монетизація субсидій і індексація пенсій - наша відповідь на фронті боротьби з бідністю

В Україні субсидії наразі отримують 3,7 млн домогосподарств

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Совете регионального развития в Киевской области подчеркнул, что монетизация субсидий и индексация пенсий является началом эффективных шагов в борьбе с бедностью. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко отметил, что Украине удалось преодолели экономические последствия агрессии со стороны Российской Федерации.

"Сейчас, когда мы преодолели экономические последствия российской агрессии, когда возобновляется рост и появляются реальные возможности решения социальных проблем, мы открываем второй фронт. Первый фронт всем понятен - Украина делает сверхусилия, чтобы дать отпор российскому агрессору. Но есть у нас враг отнюдь не менее опасный, чем российская агрессия. Знаете имя этого врага? Это - бедность. И мы сегодня должны открыть фронт борьбы с бедностью", - подчеркнул Порошенко.

"Почему именно сегодня? Почему не раньше? Потому что четыре года мы проводили реформы, чтобы создать экономический фундамент государства", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что удалось обеспечить высокие поступления и формирование золотовалютных резервов государства, стабилизировать национальную валюту, банковскую систему, замедлить инфляцию, сократить бюджетный дефицит.

"И как следствие сегодня начали поступать ресурсы, которые позволяют нам начинать эффективные шаги по борьбе с бедностью", - подчеркнул Порошенко.

Президент напомнил, что было принято решение о монетизации субсидий, в частности почти 215 тыс. домохозяйств в Киевской области получили субсидии на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг.

"В целом по Украине субсидии сейчас получают 3 миллиона 700 тысяч домохозяйств, подчеркиваю, из которых 70% это пенсионеры", - отметил Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что уже в марте граждане получат на руки живые деньги и сами будут оплачивать ими коммунальные услуги. В среднем субсидия составляет 1600 грн. Он добавил, что это является доверием к людям. Президент подчеркнул, что с 1 марта вводится новая практика - автоматическая индексация пенсий.

"Отмечу, что еще в 2017 году была определена дата 1 марта 2019 года (с которого начнут индексацию пенсий, -ред.). Пенсии вырастут у более чем 8 млн пенсионеров. Подчеркиваю, речь идет не об одноразовой акции, а об увеличении пенсионных выплат. Отныне такая процедура будет автоматически осуществляться ежегодно с учетом двух факторов: первый - уровень инфляции, второй - рост средней заработной платы в стране", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, текущий перерасчет пенсий составил 17% и должен составлять не менее 100 грн.

"Но и 100 грн это не достаточно. Поэтому на совещании в Пенсионном фонде я предложил осуществить и внедрить одноразовую выплату помощи наименее защищенным и обеспеченным пенсионерам, тем, кто получает меньше или на уровне минимальной пенсии", - добавил глава государства.

По словам президента, это будет осуществляться за счет поступлений от растаможки автомобилей на европейских номерах.

"22 февраля срок (льготного растаможивания так называемых "евроблях", - ред.) завершился. Как вы думаете сколько средств поступило из Пенсионного фонда и государственного бюджета от "евробляхеров"? Не два, не три, не пять, не семь, а 13,6 млрд грн поступило из государственного бюджета и Пенсионного фонда. И сегодня есть в нашем распоряжении, чтобы обеспечить эти выплаты. Часть пошла на покрытие дефицита, львиная часть - пойдет сейчас на единовременную выплату для компенсации индексации 2015-2016 годов. В целом это составляет 2410 грн - получит каждый пенсионер с минимальной выплатой дополнительно к своей надбавке. Эта выплата будет осуществляться двумя равными траншами по 1205 грн. в марте и апреле", - подчеркнул глава государства.

"Уверен, что из года в год мы опережающими темпами - так же как мы делали с минимальной зарплатой - сейчас мы будем делать с пенсиями. Это наш ответ: боевые действия на фронте, в борьбе с бедностью - монетизация субсидий, увеличение и индексация пенсий. Сейчас мы тщательно обсуждаем еще и поддержку многодетных семей", - подчеркнул президент, добавив, что сегодня есть инициатива относительно выплаты в размере прожиточного минимума на каждого третьего и последующего ребенка, что будет стимулировать рост населения, поддержку семей и борьбу с бедностью.