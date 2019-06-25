Порошенко: багато хто забув, що Росія не змінила планів захопити Україну

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко наголосив, що жертви війни за вільну суверенну Україну не повинні бути марними

Російська Федерація не приховує своїх агресивних планів щодо України, і війна на Донбасі триває. Про це не варто забувати, щоб не втратити українську державу, заявив лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час виступу у львівському Музеї визвольної боротьби України, де сьогодні відбувся "День народження Героїв АТО", повідомляє прес-служба політсили.

"У нас немає миру, у нас є війна. На жаль, зараз багато хто забув про це, бо ми дуже ретельно боронили від почуття, що в країні є війна за те, щоб збереглася Україна. Це українські Герої - наші воїни - зруйнували плани Путіна на створення Новоросії, Малоросії, плани розшматувати країну. Це вони стіною стали для того, щоб зберегти наш суверенітет, зупинити ворога на Донбасі. Якби вони його не зупинили - невідомо, де б він був. Чи в Києві, чи у Львові. Багато хто забув про те, що агресор абсолютно ніяк не змінив плани захопити Україну", - зазначив він.

Порошенко нагадав, що саме в ці дні п’ять років тому він підписав наказ про контрнаступ, завдяки якому українські військові звільнили дві третини окупованого Донбасу.

"Внаслідок цього наказу ми звільнили 2/3 окупованого Донбасу! Не тільки Маріуполь, Краматорськ, Костянтинівку, Слов’янськ, Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Дві третини Донбасу були звільнені, і повернутий український прапор зусиллями саме українських героїв!" - наголосив він.

Порошенко подякував родинам загиблих Героїв і наголосив, що жертви війни за вільну суверенну Україну не повинні бути марними.

"Ми не здамося, ми переможемо, бо з нами правда, з нами Бог і з нами Україна. Від ставлення народу до героїв залежить, чи має право нація на майбутнє - чи ні. Зараз, за останній місяць ми бачимо потужний наступ ворога не тільки на фронті, а й всередині нашої держави. Наступ на армію - вони збираються її скорочувати, обрізати фінансування і давати наказ про заборону стріляти у відповідь. Ми не дамо нанести армії удар в спину. Зараз нам треба всім об’єднатися для того, щоб не дати зруйнувати пам’ять про них - про майже три тисяч воїнів, які віддали життя, боронячи країну проти російської агресії", - зазначив Порошенко.