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Порошенко: мир на Донбасі забезпечить на "формула Штайнмайєра", а миротворці ООН

Новини » Політика     02.02.2020 - 12:35
Порошенко: мир на Донбасі забезпечить на "формула Штайнмайєра", а миротворці ООН
Фото: Петро Порошенко (прес-служба)

Порошенко переконаний, що мир на Донбасі не забезпечити формулою Штайнмайєра

Для відновлення територіальної цілісності та суверенітету на тимчасово окупованих територіях Україні потрібна міжнародна миротворча місія, яка забезпечить встановлення контролю над кордоном до початку політичного процесу в цьому регіоні. Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в інтерв'ю Euractiv.com.

"Найголовніше, що Росії не потрібен окупований Донбас так само, як не потрібен окупований Крим. Росії потрібна уся Україна для відновлення Радянського союзу 2.0. Ключовим елементом для цього є російська спроба контролю частини українсько-російського кордону", - сказав Порошенко.

На його думку, влада Російської Федерації прагне відновити Радянську імперію у новому форматі, і агресія на Донбасі це лише частина стратегічного плану Володимира Путіна. Саме тому Кремль будь що намагається залишити за собою контроль частини українсько-російського кордону.

"Ми висловлюємо дуже сильні меседжі, що нам потрібно зробити кроки для встановлення міжнародного контролю за кордоном до початку виборчого процесу. Якщо ми запросимо за рішенням Ради безпеки ООН миротворців, і вони контролюватимуть кордон, це може допомогти нам зупинити російську інфільтрацію на українську територію", - додав Порошенко.

Порошенко переконаний, що відновлення територіальної цілісності потрібно обговорювати не за допомогою формули Штайнмайєра.

"Дискусія за цією формулою розпочалася з ініціативи Путіна та Лаврова. Штайнмайєр не є батьком цієї формули. Це є кремлівський сценарій. Але давайте від питання формули Штайнмайєра перейдемо до миротворців. Це допоможе наблизити мир на українській землі", - резюмував Порошенко.

Як раніше писало РБК-Україна, Петро Порошенко у Брюселі закликав Європарламент не допустити "детоксикації" Путіна - коли президент Росії буде повертатися в нормальне життя та стане "рукопотискаємим".

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