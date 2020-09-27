ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Порошенко: Маріуполю дісталася особлива роль в історії України

Автор: РБК-Україна

Маріуполю дісталася особлива роль в історії України та в історії російсько-української війни.

Популярні новини

Про це заявив лідер "Європейської солідарності Петро Порошенко у Facebook, вітаю мешканців Маріуполя з Днем міста.

"Протистояння між українцями та проросійськими бойовиками розпочалося в Маріуполі майже відразу після втечі з України Януковича. Уже з середини квітня міськрада була захоплена російськими окупаційними військами. Але Маріуполь ніколи не здається! Звільнення Маріуполя стало одною із ключових перемог української армії на першому етапі війни. Росія досі не залишає своїх зазіхань на цю територію", - зазначив Порошенко.

Він також подякував за мужність та професіоналізм українських військових.

"Дякую мешканцям міста, які вірили і вірять: Маріуполь - це Україна! Зі святом! Миру, добробуту і процвітання тобі, вільний Маріуполе!" - додав він.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко у День Краматорська закликав Донбас протистояти реваншу. За його словами, Краматорськ став одним з перших звільнених міст Донбасу, і тепер є епіцентром українства в регіоні.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Порошенко ПетроМаріуполь