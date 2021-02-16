Порошенко: Крим захопив Путін, а ОПЗЖ - його "п’ята колона"
Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко з трибуни Верховної ради заявив, що нардепи "Опозиційної платформи - За життя" - п'ята колона Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
"Попри те, що в мене інавгурація була в червні, коли вже декілька місяців тривала російська анексія і окупація, досі ОПЗЖ не можуть розібратися, хто ж винен в анексії і агресії. Ми від імені всього залу інформуємо вас, що прізвище цієї людини - це Путін. Той, хто подав своїй Раді Федерації закон про право використання російських військ за кордоном. Той, хто ввів війська. Той, хто вбивав кримських татар і українських патріотів. Той, хто захоплював і кидав їх у тюрми", - наголосив Порошенко.
На його думку, представники ОПЗЖ насаджували в Україні тези російської пропаганди, які до цього часу вони могли розповсюджувати через свої телеканали.
"Хочу наголосити, що за часів Порошенка ви спробували купити ці канали за декілька тижнів до завершення моєї каденції. Тоді ви лише хвалили і «топили» за Зеленського. А зараз, коли вас позбавили права обдурювати українських людей, весь цей зал підтримує це рішення", - резюмував Порошенко.
Нагадаємо, телеканали, які належать нардепу та соратнику Віктора Медведчука Тарасу Козаку були заблоковані рішенням РНБО України за російську пропаганду.
Цього тижня стало відомо, що Верховний суд буде розглядати позов проти президента Володимира Зеленського про санкції.
Також повідомлялося, що Нацрада через суд спробує анулювати ліцензію телеканалу ZIK.