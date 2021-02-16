ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Порошенко: Крим захопив Путін, а ОПЗЖ - його "п’ята колона"

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 лютого 2021 17:50
Порошенко: Крим захопив Путін, а ОПЗЖ - його "п’ята колона" Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко з трибуни Верховної ради заявив, що нардепи "Опозиційної платформи - За життя" - п'ята колона Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"Попри те, що в мене інавгурація була в червні, коли вже декілька місяців тривала російська анексія і окупація, досі ОПЗЖ не можуть розібратися, хто ж винен в анексії і агресії. Ми від імені всього залу інформуємо вас, що прізвище цієї людини - це Путін. Той, хто подав своїй Раді Федерації закон про право використання російських військ за кордоном. Той, хто ввів війська. Той, хто вбивав кримських татар і українських патріотів. Той, хто захоплював і кидав їх у тюрми", - наголосив Порошенко.

На його думку, представники ОПЗЖ насаджували в Україні тези російської пропаганди, які до цього часу вони могли розповсюджувати через свої телеканали.

"Хочу наголосити, що за часів Порошенка ви спробували купити ці канали за декілька тижнів до завершення моєї каденції. Тоді ви лише хвалили і «топили» за Зеленського. А зараз, коли вас позбавили права обдурювати українських людей, весь цей зал підтримує це рішення", - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, телеканали, які належать нардепу та соратнику Віктора Медведчука Тарасу Козаку були заблоковані рішенням РНБО України за російську пропаганду.

Цього тижня стало відомо, що Верховний суд буде розглядати позов проти президента Володимира Зеленського про санкції.

Також повідомлялося, що Нацрада через суд спробує анулювати ліцензію телеканалу ZIK.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Порошенко Петро Опозиційна платформа За життя Російська Федерація
NEWS
США і Німеччина почали переговори щодо "Північного потоку-2"
США і Німеччина почали переговори щодо "Північного потоку-2"
DAILY
Нафта у світі дорожчає. Що буде з цінами на бензин в Україні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Нафта у світі дорожчає. Що буде з цінами на бензин в Україні