Порошенко про Конституцію: це не "шведський стіл", а фундамент державності України

"Ювілей Конституції - це для народу, а для влади це означає тільки одне - час звітувати. Але, на жаль, влада не вважає потрібним звітувати і це не додає оптимізму, тому що владі нема з чим звітувати", - заявив Порошенко.

Порошенко також розкритикував нові ініціативи влади: "юридичні новації, коли рішення РНБО не мають право оскаржуватися громадянами України через суд".

"Стаття друга, де зазначається непорушність суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Мені здається, окремі радники президента її не читали, бо збираються через референдум руйнувати наш суверенітет, руйнувати нашу територіальну цілісність - або з причин некомпетентності і дилетантства, або з причин неповаги до нашої держави, у якої є суверенітет, у якої є міжнародно визнані кордони, і сьогодні це також звучало на урочистому засіданні", - додав Порошенко.

За його словами, Конституція - це не "шведський стіл", де ти можеш підійти, другу чи третю статтю вибрати, а 106-у - не читати.

"Конституція тим і цінна, що вона працює тільки як цілісний законодавчий базовий державницький організм, фундамент державності України. І тому цінність Конституції полягає в тому, що там мають одночасно працювати всі статті. Включно з тими, що були запроваджені під час моєї каденції, і найосновніше - це є те, що всі органи державної влади мають докладати всіх зусиль для руху нашої країни, для інтеграції в Європейський Союз і Північноатлантичний Альянс", - резюмував Порошенко.