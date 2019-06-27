У Порошенка ініціюють провадження проти Труби

Фото: Роман Труба (РБК-Україжа)

У Порошенка заявили, що Труба порушив норми КПК

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба порушив норми Кримінально-процесуального кодексу України та Закону про Державне бюро розслідувань, і найближчим часом буде зареєстроване відповідне кримінальне провадження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката Ігоря Голованя.

За його словами, директор ДБР, зокрема, перевищив свої повноваження, втручаючись у роботу слідчих підрозділів Бюро, не забезпечив таємницю слідства і допустив розголошення службової інформації. Адвокат Головань повідомив, що ці кримінальні правопорушення, щодо яких готується заява, мають відношення в тому числі і до діяльності пана Портнова.

Адвокат повідомив, що, зокрема, у своїх публічних інтерв`ю, а також під час брифінгу стосовно обшуків у Міноборони та волонтерів, які займалися забезпеченням армії, директор ДБР Роман Труба розголосив інформацію, яка може бути відома тільки слідчому у справі. «Відповідно до вимог КПК, слідчий ДБР, здійснюючи свої повноваження, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. А що ми бачимо? А ми бачимо, що директор ДБР, якщо виходити з його активності в інтернеті та у ЗМІ, тільки те і робить, що втручається і впливає на діяльність слідчих, що працюють у ДБР», – зазначив адвокат Головань.

Він також розповів про те, що днями пан Портнов у своєму телеграм-каналі хизувався листом ДБР на адресу адвокатського об’єднання «Головань і партнери», який чомусь опинився у пана Портнова раніше, аніж його отримало саме адвокатське об’єднання. «Що це може означати? Це може означати тільки одне – що хтось у ДБР в режимі онлайн зливає пану Портнову інформацію про діяльність ДБР», – наголосив адвокат Ігор Головань.

«Саме директор ДБР вживає заходів із запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом, а також забезпечує додержання законодавства про доступ до публічної інформації. Тобто питання про те, хто має доступ до тих листів, які отримує чи направляє ДБР, – якраз і є пряма відповідальність директора ДБР», – наголосив Ігор Головань.

Він також нагадав про те, що у мережу Інтернет потрапили незаконні вказівки директора ДБР Романа Труби до слідчих щодо порядку ведення тих чи інших розслідувань у справах. Це також підтверджує незаконне втручання керівника Бюро у роботу слідства і його нездатність забезпечити зберігання інформації із обмеженим доступом.

Адвокат Головань повідомив, що одразу ж після реєстрації кримінального провадження він опублікує відповідний витяг. І наголосив на тому, що інформація про відмову ДБР у реєстрації заяви про вчинення злочину паном Портновим не відповідає дійсності, оскільки відповідно до Кримінально-Процесуального кодексу України відмова у реєстрації заяви чи повідомлення про злочин заборонена.

«Ми отримали чудове підтвердження від пана Портнова про його позапроцесуальні стосунки із ДБР. Ми працюватимемо над тим, щоб пан Труба був притягнутий до відповідальності», – наголосив адвокат Ігор Головань.