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Порошенко: саме від наших захисників залежить депутінізація Росії

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П'ятниця 06 травня 2022 15:37
Порошенко: саме від наших захисників залежить депутінізація Росії Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Від українських захисників залежить збереження територіальної цілісності України й врешті решт депутінізація Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на п'ятого президента Петра Порошенка у Миколаївській області.

"Саме від наших захисників залежить і міжнародні переговори, і збереження територіальної цілісності, і врешті решт депутінізація Росії. І знищення Путіна", - заявив Порошенко.

Він також побував на передових позиціях українських захисників у Миколаївській області й передав військовим автомобілі, артилерійські планшети, бронежилети, кевларові шоломи.

"Саме мобільність і живучість особового складу - це основне, на що ми звертаємо увагу. Саме завдяки небайдужим людям, завдяки громадським організаціям, завдяки Фонду Порошенка це стає можливим", - Андрій Підлісний, який у 2024 році ще студентом пішов на фронт і став снайпером у морській піхоті, сьогодні знову на передових рубежах захищає Південь України.

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