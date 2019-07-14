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Порошенко: ідея нової люстрації відволікає від повернення у владу поплічників Януковича

Новини » Політика    14.07.2019 - 21:29
Порошенко: ідея нової люстрації відволікає від повернення у владу поплічників Януковича
Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко прокоментував законопроект про нову люстрацію

Законопроект про так звану люстрацію всіх, хто працював на державних і виборних посадах в Україні після Революції Гідності, має на меті відволікти увагу суспільства від реалізації реваншистського сценарію повернення у владу поплічників екс-президента Віктора Януковича. Про це п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив в ефірі телеканалу ICTV.

"Спочатку я це сприймав просто як жарт. А коли я переконався, я побачив в цьому виключно піарівський, передвиборчий сюжет.  Який сенс подавати законопроект до Верховної Ради, яка фактично припинила свої повноваження, завершила свою роботу і з усіма попрощалась? І раптом президент реєструє текст законопроекту. Документ не має нічого спільного ні з демократичними традиціями, ні з європейськими нормами", - наголосив Порошенко.

"Навіть не намагайтесь співставити аргументацію люстраційних законів 14-го року, де були притягнуті до відповідальності ті, хто розстрілювали Майдан, голосували за "закони 16 січня", були в команді Януковича, закликали Путіна ввести війська і почати окупацію. Ті, хто зруйнували армію, зруйнували державу - і на сьогодні є тому докази. І навпаки - ті, хто, за твердженням наших міжнародних партнерів, за 5 років зробили більше, ніж за чверть століття до цього", - нагадав лідер "Європейської Солідарності".

"Це є підміна понять, спроба відволікти увагу від повернення до влади "п’ятої колони" Януковича і Путіна.  Богдани, портнови - це лише перші ластівки. Коломойські - це спроба помститися за ПриватБанк - це така, знаєте, дрібна помста. Ми бачимо реакцію країн послів "Великої сімки". І ця ідея ніяк не буде сприйнята світом і Україною - ми бачимо реакцію здорової частини суспільства", - зазначив Порошенко.

В штабі "Слуги народу" підтвердили готовність люструвати Абромавичуса, Данилюка і Пристайка Попередня люстрація була запроваджена за вбивства на Майдані, - Порошенко
Новини України Порошенко ПетролюстрацияЄвропейська солідарність
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