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Порошенко в Херсоне передал 10 DAF в подразделения ВСУ

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко во время поездки в освобожденный Херсон передал 10 грузовиков DAF в подразделения ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Такие дни, как сегодня, дают еще больше мотивации привозить украинским военным много техники. А понимание того, что эта техника прямо сейчас поджигает россиян, добавляет оптимизма. Усилили десантников, разведчиков, пехотинцев и ТРО, которые сейчас стоят на херсонском направлении, грузовиками DAF. Грузовиков на фронте нужно много - поэтому ехали сюда колонной", - рассказал Порошенко.

По его словам, 5 автомобилей передали в бригаду десантников.

Напомним, Фонд Порошенко и ОО "Справа громад" законтрактовали в Великобритании более 200 грузовиков Leyland DAF.

Leyland DAF 45.150 - полноприводный пятитонный дизельный грузовик, который может оснащаться лебедкой и перевозить все, что нужно для фронта: боекомплект, продукты, воду и горючее в бочках.

Фонд Порошенко с 24 февраля направил в поддержку ВСУ 1 млрд 650 млн грн.

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Петр ПорошенкоХерсон