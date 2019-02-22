Порошенко, Грібаускайте і Дуда відвідали спільний підрозділ військової бригади

Петро Порошенко, Анджей Дуда і Даля Грібаускайте відвідали підрозділ ЛитПолУкрбриг

Президенты Украины Петр Порошенко, Польши Анджей Дуда и Литвы Даля Грибаускайте посетили совместное украинско-польско-литовское военное подразделение ЛитПолУкрбриг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Порошенко.

В ходе рабочего визита в Польшу Порошенко вместе с Дудой и Грибаускайте принял участие в церемонии официальной встречи глав государств с личным составом общего украинско-польско-литовского военного подразделения ЛитПолУкрбриг имени Гетмана Константина Острожского, который дислоцируется в польском городе Люблин.

Лидеры государств приняли доклад командира бригады, украинского военного - полковника Дмитрия Братишко, который возглавляет международное подразделение с 2018 года. Во время церемонии военнослужащие бригады прошли маршем перед президентами.

Глава украинского государства вместе с президентом Польши и Литвы также ознакомился с работой Командного пункта ЛитПолУкрбриг.

Напомним, сегодня Порошенко 22 февраля прибыл в Польшу. Ожидается, что Порошенко примет участие в церемонии закладки памятной капсулы под строительство памятника блаженному священномученику отцу Омеляну Ковчу. В частности, президент подпишет памятный акт о начале строительства памятника, который будет вложен в капсулу и вмурован в фундамент будущего монумента. Планируется выступление главы государства перед участниками церемонии.