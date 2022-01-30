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Порошенко: для держави у стані війни підтримка партнерів - запорука стійкості

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Київ, Неділя 30 січня 2022 15:36
Порошенко: для держави у стані війни підтримка партнерів - запорука стійкості Фото: лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Наталія Гурковська

Для держави у стані війни, особливо у тій ситуації, в якій зараз опинилася Україна, потужна підтримка міжнародних партнерів і їхня солідарність - це запорука стійкості і перемоги над агресором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка у Facebook.

Порошенко наголошує: сумніви щодо справжності цієї підтримки, над якою свого часу довелось працювати денно і нощно, є ударом по єдності та солідарності демократичного світу і грою проти національних інтересів України.

"Категорично неприйнятними є спроби звалити на західних партнерів і відповідальність за економічні негаразди. Продовження діючої економічної політики замість забезпечення фінансування життєво важливих секторів, зокрема безпеки і оборони, може залишити Україну беззахисною перед обличчям ворога. Бо дуже складно пояснити платникам податків дружніх нам країн, чому за зброю повинні платити вони, якщо Україна не фінансує виробництво власної зброї", - переконаний Порошенко.

Політик запевнює: українці добре знають і цінують зусилля стратегічного союзника США і їх лідера Джо Байдена.

"Як і не менш чітко усвідомлюють можливі ризики від Російської федерації і Володимира Путіна, який у 2014 році анексував український Крим і окупував Донбас. Для українців немає сумнівів хто наш друг, а хто ворог, - наголошує п’ятий президент. - Щиро вдячний союзникам України, які попри все, підтримують нас і словом, і діями, політично і практично, у тому числі такою необхідною оборонною зброєю. В Україні достатньо свідомих державницьких сил, які вміють цінувати цю підтримку! Ми маємо виступати єдиним фронтом із Заходом і не давати Кремлю жодного приводу для того, щоб його підірвати. Наша сила в єдності і солідарності!"

Як повідомлялося, раніше Порошенко закликав членів НАТО брати приклад із британських та американських постачань зброї.

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Петро Порошенко
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