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Порошенко до річниці звільнення Маріуполя: ми зруйнували плани Путіна

Автор: РБК-Україна

П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав Маріуполь з річницею звільнення. Порошенко нагадав, що завдяки контрнаступу тоді вдалося звільнити дві третини окупованого Донбасу.

Про це Порошенко написав у Facebook.

"7 років тому ми зруйнували сценарій Путіна і вибили "рускій мір" з Маріуполя. Це був початок великого наступу на російського агресора та його терористів. Я пишаюся тим, що віддав наказ на контрнаступ, завдяки якому дві третини окупованого Донбасу були визволені, врятовані від бандитів, мародерів і злочинців", - написав він.

Він підкреслив, що Україна повертала своє.

"Збройні сили, Нацгвардія, добровольці протягом двох місяців звільняли міста і села. Я пишаюся тим, що як Верховний Головнокомандувач віддав цей наказ про контрнаступ", - зазначив він.

Порошенко також нагадав, що ті часи стали вирішальними для українського Приазов'я.

"Дякую нашим захисникам і мужнім маріупольцям, усім, завдяки кому до міста прийшов мир. Вічна Слава героям, які загинули у боях, і які нині продовжують боронити Україну від ворога! Слава Україні! І Слава українському Маріуполю!" – написав Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні в Маріуполі з нагоди сьомої річниці звільнення міста від проросійських окупантів організували марш українських бійців.

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