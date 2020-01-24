Порошенко: ДБР діє на боці країни-агресора

Провадження, відкриті Державним бюро розслідувань на п’ятого президента України Петра Порошенко, зокрема, за Мінські угоди, прохід українських кораблів через Керченську протоку чи націоналізацію ПриватБанку – це політичні переслідування, інспіровані представниками п’ятої колони, основним замовником яких є Російська Федерація. Про це заявив Петро Порошенко після того, як відвідав слідчих ДБР, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я сьогодні був запрошений після того, як я особисто добровільно сам з’явився 20 січня в приміщенні ДБР, щоб припинити інсинуації щодо повісток і визначити – коли я зможу прийти на допит. Мені наголосили, що дуже важливо прийти сьогодні 24 січня. Я був вимушений скасувати міжнародний візит в Швейцарію в Давос, де були заплановані низка міжнародних зустрічей. Я думаю, що з високою імовірністю вони моніторять мою переписку, побачили замовлення квитків і саме в цей день призначили допит як свідка. Тоді я сказав, що якщо я скасовую міжнародний візит, то я офіційно звертаюсь і прошу мене сьогодні допитати по всіх без виключення справах, які завели за незаконним повідомленням про злочин, яке зробив пан Портнов. Всі справи заведені або по пану Портнову, або по окремим депутатам з путінської п’ятої колони", – повідомив Петро Порошенко.

Порошенко наголосив, що попри обіцянки, слідчі ДБР відмовились проводити слідчі дії по іншим справам.

"Сьогодні більше години велася дискусія про те, що вони відмовляються мене допитувати. То слідчих немає, то немає часу… Бо їм потрібне шоу, яке пишуть відомі сценаристи "Сватів" чи "95 кварталу". Наголошую, що шоу ми їм робити не дамо", - попередив Порошенко.

Політик також зазначив, що у слідчих діях брали участь особи, які фігурують на так званих "плівках Труби". Як відомо, канадські експерти визнали автентичним голос екс-директора ДБР Романа Труби.

"Було жахливо слухати те, що відбувалося по Мінським домовленостям. Я ніколи нічого подібного не чув. Слідчий ховав очі і це було дуже поганим спектаклем. Наголошую, що і по морякам, де правота України підтверджена Гамбурзьким трибуналом, позицією РадБезу ООН і Генеральною Асамблеєю, рішеннями Ради Європейського Союзу, яка застосувала Азовський пакет санкцій проти Росії; де чітко визначено, що Україна діяла правильно; по Мінським домовленостям Україна все виконує, вони допомогли нам зупинити російську навалу і за якими запроваджені санкції проти РФ – у нас на сьогоднішній день ДБР діє на боці Росії", - переконаний Петро Порошенко.