Порошенко: "формула Штайнмаєра" придумана в Кремлі

"Формула Штайнмаєра", яка була 1 жовтня підписана у Мінську, придумана в Кремлі. Про це сказав п’ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, виступаючи сьогодні у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ніякої формули Штайнмаєра не існує в природі. Це російська вигадка, ніколи до вчорашнього дня жоден представник України, ні письмово, ні в іншій формі ніколи не схвалював її. Я Вам це кажу як безпосередній учасник самітів Нормандського формату, де неодноразово Путін намагався протягнути цю версію і українська сторона завжди давала рішучу відсіч і наші німецькі, французькі і американські партнери завжди підтримували українську сторону", – сказав Порошенко.

"Формула Штайнмайєра придумана в Кремлі, формула Штайнмайєра захищає російський інтерес, формула Штайнмаєра з вчорашнього дня, якби зараз Вас не намагались переконати в зворотному, після того як на весь світ було заявлено, що Україна її схвалила, лише з вчорашнього дня стала частиною цього процесу", – додав Порошенко.

Він підкреслив, що оцінка "формули Штайнмаєра" уже висловлена після схвалення Україною міністром закордонних справ Російської Федерації.

"На запитання – а що ж воно буде на окупованих територіях, Лавров сказав – буде так, як в Придністров’ї. На жаль, зараз єдине, що ми отримали – це удар по світовій солідарності на підтримку України, який прийшов після розголошення відповідної розмови. Атака і по наших німецьких, і по наших французьких партнерах, атака на двопартійну єдність і підтримку, над якою ми працювали п’ять років", – сказав Порошенко.