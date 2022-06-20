RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Порошенко: ми щоденно працюємо над прискоренням членства України в ЄС

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що "Європейська солідарність" щоденно працює над тим, щоб Україна стала членом Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Порошенка.

"Вікно можливості зараз для України відкрите. І саме тому сьогоднішній день в парламенті був дуже важливий. Європейська інтеграція для України не менш важлива, ніж зброя", - заявив Порошенко.

Він вважає, що Україна має довести відповідність Копенгагенським критеріям. В першу чергу - це демократія, верховенство права та права людини.

"Рішення про голосування за Стамбульську конвенцію, антикорупційна стратегія, яка була розроблена за моїх часів, коли була створена незалежна антикорупційна інфраструктура, призначені незалежний директор НАБУ і незалежний Антикорупційний прокурор САП - усе це було зроблено для того, щоб штовхнути країну вперед по євроінтеграційному напрямку", - додає Порошенко.

Політик переконаний, що і влада, і наші політичні сили сьогодні і далі можуть продемонструвати об‘єднання і щодо перемоги над країною-агресором, і щодо реалізації європейських та євроатлантичних інтеграційних процесів.

"Дуже великий внесок зробила Україна - у першу чергу український народ, українські Збройні Сили, які продемонстрували важливість для Європи членства України. Я думаю, що цей статус - це є нагорода для українців, які віддали і віддають свої життя за вільну суверенну, незалежну європейську державу", - наголосив Порошенко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро ПорошенкоЕвросоюз