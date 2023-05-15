Порошенко о европейском турне Зеленского: важно для обеспечения успешного наступления ВСУ

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что украинцы сплочены вокруг долгожданного наступления Вооруженных сил Украины. По его мнению, европейское турне Владимира Зеленского - также важно для обеспечения успешного наступления ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире Sky News.

"Президент Зеленский имеет мандат от украинского народа на победу. И мы безусловно рассчитываем на Великобританию, потому что вы оказываете нам большую помощь и поддержку. У вашей ракеты Storm Shadow уже есть чрезвычайно положительное применение на поле боя", - сказал Порошенко.

Также он напомнил о саммите G7 в Японии.

"Мы рассчитываем в результате этого саммита G7 на новые решения по поставкам современных военных технологий, в том числе реактивных истребителей и ракет большой дальности. Страны-члены G7 должны следовать британскому примеру. В том числе должно быть совместное решение о нашем будущем членстве в НАТО, которое должно быть принято на саммите этого года в Вильнюсе", - добавил Порошенко.