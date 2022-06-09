Порошенко: цей червень вкрай важливий для України, ми боремось за ЄС і НАТО

"23 червня відбудеться засідання Європейської ради, під час якого має бути схвалено історичне рішення для України щодо надання статусу кандидата на майбутнє членство в ЄС", - заявив Порошенко.

За його словами, в Україні сьогодні європейську інтеграцію підтримують понад 80% населення.

"Європейська народна партія проголосувала одностайно на підтримку заявки України щодо статусу кандидата. Голова нашої політичної сімʼї, Манфред Вебер, голосував про це і в Європейському парламенті, який вчора схвалив історичне рішення щодо надання Україні цього статусу. Так само як це зробила конференція президентів Європарламенту", - додав Порошенко.

Крім того, 28-29 червня в Мадриді відбуватиметься історичний саміт НАТО.

"Україна продемонструвала мужність та здивувала весь світ завдяки своїм Збройним силам, нашій єдності, солідарності всього світу, та зупинила російські війська. Саме тому надання Україні Плану дій щодо членства, в якості потужного стимулу для реформ та відповідних змін, для НАТО мати пліч-о-пліч українські збройні сили було б надзвичайним та важливим рішення для Саміту НАТО", - резюмує Порошенко.