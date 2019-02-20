Порошенко допускає, що РФ розпочне повномасштабну війну з Україною

Президент вважає, що це не така вже і нереальна перспектива

Президент Петр Порошенко допускает, что Российская Федерация начнет полномасштабную войну против Украины. Об этом он сказал в ходе своего выступления на дебатах на Генассамблее ООН, сообщает РБК-Украина.

Президент подчеркнул, что Кремль готовится к нанесению военного удара.

"Военные эксперты определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой, это не имеет ничего общего с обороной. Они предназначены для нанесения военного удара. Вот к чему готовится Кремль. Поэтому дальнейшая эскалация до уровня полномасштабной войны - это не так уже и нереальная перспектива", - сказал глава государства.

Он отметил необходимость обеспечить всесторонний мониторинг ситуации вдоль российской границы с Украиной.

"Вот почему мы должны обеспечить всесторонний мониторинг в реальном времени ситуации вдоль российской границы с Украиной. Зная агрессора, так как его знаю, я хотел бы заверить, что больше всего он боится прозрачности, публичного внимания и осведомленности мира в его планах", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что Донбасс превратился в конвейер для российской машины убийств.

Как писало РБК-Украина, глава государства подчеркнул, что Россия превращает оккупированный Крым в стартовую площадку для своих ракет.

Добавим, в среду, 20 февраля, проходит заседание Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.