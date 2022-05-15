Порошенко у День пам’яті жертв політрепресій: зараз вирішальний час у битві, яка триває століттями

П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що війна Росії проти України ведеться з давніх-давен, і тепер настав вирішальний час у цій битві.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Порошенка у День пам’яті жертв політичних репресій.

"24 лютого почалася друга фаза війни, широкомасштабне вторгнення Росії проти України. Це так. Але Биківня, до якої тут з десяток кілометрів, відкриває нам ширший погляд на історію агресії Росії проти України. Ця війна ведеться вже з давніх-давен. Вона завжди була війною на знищення. У ній вже не раз траплялися періоди широкомасштабного розгортання. У двадцятому столітті такими часами були Голодомор і Великий терор", - нагадав Порошенко.

В Росії розуміли, що ідея незалежності глибоко вкорінена, що азіатський комунізм чужий європейській українській традиції, говорить Порошенко.

"Але тепер це вже остання конвульсія одвічного ворога. Бо сьогодні йому протистоїть потужна армія, яку ми з вами відродили після 2014-го. Перемагає армія, перемагає мова, перемагає віра! Ми пройшли точку неповернення. Нашу правду побачили народи, в нашу силу повірили уряди. Сьогодні увесь демократичний світ підтримує нас у нашій боротьбі", - додає політик.

Він переконаний: українці покарають ворога за геноциди на нашій землі: "це наш з вами обов’язок і наша присяга перед могилами безвинних жертв і героїв боротьби за незалежність, давніх і теперішніх. Настав вирішальний час у битві, яка триває століттями".