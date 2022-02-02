Порошенко про справу Трухіна: повна деградація влади

Влада має понести відповідальність за вчинки Олександра Трухіна і бездіяльність правоохоронної системи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву у Facebook п’ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

"Вважаю, що НАБУ має звернути увагу і на інформацію про сумку із 150 тис. грн, які Трухін віз із Полтави до Києва", - зазначає Порошенко.

Він також закликав скликати позачергове засідання Верховної ради, де мають звітувати очільники правоохоронних органів.

Нагадаємо, 1 лютого вийшло розслідування видання "Українська правда" про ДТП, яка сталася півроку тому на Бориспільській трасі. Одним із учасників тієї аварії був Олександр Трухін. Депутат пропонував хабар, щоб залишити місце аварії. Це підтвердив патрульний. За словами поліцейського, Олександр Трухін мав ознаки сп'яніння.

У зв'язку з інцидентом Трухіна виключили з партії "Слуга народу", за рішенням голови партії зранку, 2 лютого.

Крім того, проти політика відкрили справу через спробу дати хабар правоохоронцю, повідомили РБК-Україна в Офісі генпрокурора.