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Порошенко: членство України в ЄС і НАТО стане гарантією незалежності країни


Верховна Рада схвалила внесення змін до Конституції про незворотність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію

Президент Петр Порошенко на форуме "Открытый диалог" заявил, что только членство Украины в ЕС и НАТО может быть гарантией независимости и безопасности страны. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Только полномасштабное и полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО окончательно и бесповоротно гарантирует нашу государственную независимость, национальную безопасность, свободу и благосостояние", - сказал он.

Напомним, 7 февраля Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Так, конституционное большинство парламентариев проголосовало за принятие документа. 

После этого спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон об изменениях в Конституцию Украины по закреплению курса Украины на вступление в Европейский союз и НАТО.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что задача по вступлению Украины в НАТО и Европейский союз для Украины является реальной.

 

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