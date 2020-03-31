Порошенко: через рік після виборів президента треба рятувати Україну від дефолту

Через рік після того, як відбувся перший тур президентських виборів, Україну доводиться рятувати від дефолту. Про це на брифінгу у парламенті заявив лідер "Європейської солідарності", п’ятий президент України Петро Порошенко, передає РБК-Україна.

Втім, як наголосив Порошенко, фракція "ЄС" готова у цій ситуації підставити владі плече, тому й підтримала у першому читанні так званий закон про банки, який є принциповим для відновлення співпраці з МВФ.

"Сьогодні зроблений великий крок в тому, щоб відвести від України дефолт. У 2014-2015 роках наша команда захистила країну від дефолту тоді й підставила плече для того, щоб не допустити дефолту зараз. Дефолт - це банкрутство держави, він б’є в першу чергу по малозабезпеченим через механізми інфляції, це тоді, коли галопуючі ціни забезпечують стрімке зубожіння людей. Це зупинка зростання безробіття, це те, щоб залишити інвесторів в Україні, це не допустити знецінення гривні стосовно основних світових валют, це захист української держави", - сказав Порошенко.

За його словами, попри те, що "Європейська солідарність" в опозиції, партія готова робити все можливе, щоб мінімізувати "наслідки некомпетентності владної команди для українського народу".

"Україна знаходиться в стані глибокої економічної кризи, і війну нам доведеться вести на три фронти. Перший фронт - відсіч російські агресії, другий фронт - це відсіч пандемії коронавірусу і третій фронт - це захист економіки, захист малозабезпечених, захист людей, у яких просто фізично не залишається грошей для того, щоб витримати карантин. І для цього потрібна міжнародна допомога. Бо і світову коаліцію, яка за п`ять років була створена нашою командою, за цей рік їм вдалося зруйнувати", - додав Порошенко.

Як писало РБК-Україна, 31 березня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, в ході якої обговорили збільшення фінансової допомоги Україні на боротьбу з коронавірусом.