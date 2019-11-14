Порошенко: бюджет-2020 руйнує децентралізацію і завдає удару по соцпрограмах

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Сьогодні Рада прийняла бюджет-2020

Бюджет-2020 у тому вигляді, який запропонував уряд, фактично руйнує здобутки проєвропейських реформ, започаткованих командою Порошенка, і знищує надію мільйонів українців на суттєве покращення їх соціального становища. Про це лідер "Європейської Солідарності", п’ятий президент України Петро Порошенко заявив у кулуарах Верховної ради під час розгляду головного фінансового документу країни на наступний рік, повідомляє прес-служба політсили.

"Після того, як був нанесений потужний удар європейській інтеграції України у вигляді прийняття законів, які руйнують наші зобов’язання в рамках Угоди про асоціацію - зокрема, зміни до судової реформи, ми маємо удар по ще одній надзвичайно успішній реформі. П’ять років наша команда займалася реформою децентралізації. В чому вона полягає? Це не тільки додаткові права територіальним громадам, це і фінансове забезпечення діяльності територіальних громад в автоматичному режимі. Що відбулося зараз? Зараз гроші, які належать місцевому самоврядуванню, забрали на Київ. Для того, щоб київський чиновник в офісі президента або в уряді замість громади визначав - чи дасть він гроші на школу, дитячий садок, місцеву дорогу, лікарню, освітлення вулиць чи ні", - наголосив Порошенко.

"Успішна реформа, яка була зроблена, в тому числі за участю наших польських, німецьких партнерів, партнерів з Єврокомісії, на сьогоднішній день зазнала нищівного удару. Для чого це робиться? Наступного року місцеві вибори. Хочуть забрати у мерів і місцевих рад гроші для того, щоб вони на колінах повзли до Києва. І для того, щоб різко збільшити корупційну складову у перерозподілі мільярдів коштів платників податків", - зазначив лідер "Європейської солідарності".

Він також акцентував на тому, що бюджет наступного року не передбачає підвищення соціальних стандартів, як це було обіцяно чинною владою.

"Всі реформи - починаючи з сільської медицини - на це в них грошей немає. Починаючи від телемедицини, від якої залежить мільйони українців. Сьогодні ми фактично перекрили фінансування тих проектів, куди вже витрачено мільярди державних коштів", - нагадав Порошенко.

"Йдеться і про субсидії, які мають бути захищені, люди не мають постраждати від підвищення тарифів. Намагаються знову обдурити людей. Подивіться на рівень мінімальної пенсії - у першому півріччі 2020 року вони взагалі не планують його піднімати", - наголосив Порошенко.

Він також звернув увагу на відсутність фінансування будівництва житла для контрактників, скасування так званої "тринадцятої пенсії" і допомоги багатодітним родинам.

"Згадайте, цього року ми запровадили для найменш захищених верств населення - для пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію - 13-ту пенсію. Ця програма також не знайшла своє відображення в проекті Державного бюджету. Допомога родинам з дітьми - на третю, четверту дитину, до півтори тисячі гривень щомісяця родини багатодітні отримували, зараз це також не є пріоритетом", - наголосив Порошенко.