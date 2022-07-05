Порошенко: ми боротимемося за кожен метр території, але потрібно ще більше зброї

П'ятий президент Петро Порошенко подякував США за лідерство у підтримці України і постачанні зброї. Він також зазначив, що Україна потребує ще більше озброєння, і закликав інші країни НАТО ухвалити Акти про лендліз на зразок американського.

"Сьогодні жорсткі бої точаться на сході і півдні. Однак ця війна - війна артилерії, війна дронів, війна ракет, протистояння реактивних систем залпового вогню. А тому, на жаль, Росія все ще має вдесятеро, в пʼятнадцять разів, а на окремих напрямках фронту й у двадцять разів перевагу над нами. І лише професіоналізм, лише сильна мотивація українців допомагає нам захищатися і допомагає нам на шляху до перемоги", - заявив Порошенко.

Він також наголосив, що всі українці сьогодні стоять на захисті своєї держави, кожен на своєму місці. І всі ми демонструємо такий самий рівень готовності до протистояння, яким він був і на початку вторгнення.

"Хочу вас запевнити, що ми на 100% готові до звільнення всіх окупованих частин України, Донбасу, півдня країни. Однозначно, нам потрібно більше зброї, більше боєприпасів відповідно до того, що запропоновано у рамках акту про лендліз. І ми дуже зацікавлені в тому, щоб такі Акти про лендліз були схвалені в інших країнах НАТО", - додав Порошенко.

За його словами, Росія поки що має дуже потужний контроль неба, і все це створює великі проблеми для ЗСУ. Однак ми боротимемося за кожен метр української території, резюмував він.