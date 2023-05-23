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Порошенко в Брюсселе призвал начать с Украиной предвступительные переговоры в ЕС до конца года

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко в Брюсселе призвал евродепутатов обеспечить максимальное содействие для политического решения лидеров ЕС начать предвступительные переговоры с Украиной до конца 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Мы пришли к общему выводу, что единственно возможный способ нейтрализации российской угрозы для Украины и демократического мира - полная победа Украины на поле боя, ликвидация и привлечение к международной ответственности путинского режима, а также, безусловно, членство Украины в ЕС и НАТО. Для достижения этой цели необходимо увеличить и ускорить поставки ВСУ современных наступательных вооружений и военной техники, усилить санкционный режим против России для предотвращения дальнейшей агрессии, создать специального международного трибунала за преступления агрессии, увеличить финансовую и экономическую поддержку Украины, в том числе торговую либерализацию и программу после – заявил Порошенко.

Порошенко с евродепутатами также подробно обсудили состояние демократии в Украине в условиях военного положения и прогресс в реализации реформ, в частности, в сфере децентрализации и антикоррупционной политики.

Во время встречи с Еврокомиссаром по расширению и политике соседства Оливером Варгеи Порошенко обсудил выполнение Украиной критериев членства в Евросоюзе, необходимых для начала предвступительных переговоров с ЕС в конце 2023 года.

"Мы были общими в понимании, что формальное решение о предвступительных переговорах является лишь началом длительного пути достижения соответствия критериям членства, особенно в части демократических ценностей, независимости правосудия и антикоррупционных усилий", - добавил Порошенко.

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Петр ПорошенкоЕвросоюз