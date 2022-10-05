Порошенко в Британии призвал дать Украине больше оружия и членство в НАТО

Пятый президент Петр Порошенко в Великобритании призвал дать Украине большее оружие и членство в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в ходе Конференции правящей Консервативной партии Великобритании.

Он также отметил важность усиления санкций и полное эмбарго на российские товары и сырье.

"Надо остановить российский экспорт по всему миру. 80% российского экспорта идет через коммерческие суда, мы должны принять принципиальное решение и остановить это. Третье - это "план Маршалла" по восстановлению Украины", – считает Порошенко.

Одним из приоритетов Порошенко назвал скорейшее членство Украины в НАТО и ЕС.

"Сейчас Украина - "зонтик" для Европы от сумасшедшего маньяка Путина. Украина платит за это высокую цену. И я думаю, что Украина платит за право быть членом НАТО", - призвал Порошенко.

По его мнению, кратчайший путь к миру - оружие, НАТО, "план Маршалла", санкции и депутинизация мира.

"С Путиным мира не будет. Нужна депутинизация Европы и депутинизация россии. Мы, украинцы, показываем, как это делать", - подчеркнул Порошенко.