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Порошенко: треба більше зброї, більше санкцій і жодних компромісів з Путіним

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

П'ятий президент Петро Порошенко закликав європейських партнерів разом боротися проти спільного ворога - режиму Путіна. На його думку, в Україні вирішується майбутнє європейського континенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Порошенка на конгресі Європейської народної партії у Роттердамі.

За його словами, щоб перемогти у війні, нам потрібно більше важкого озброєння для України: танки, реактивні винищувачі, гелікоптери, ракетні установки великої дальності та артилерійські системи, протиповітряна оборона.

"Більше санкцій на рівні ЄС та у всьому світі! Щодня більше санкцій! Я вітаю вчорашнє політичне рішення Європейської Ради про запровадження шостого пакету санкцій, у тому числі проти торгівлі нафтою. Зроблено крок у правильному напрямку, але треба йти далі шляхом запровадження повного нафтового ембарго", - наголосив Порошенко.

Порошенко також закликав включити до сьомого пакету санкцій газове ембарго.

"Нафтогазове ембарго стане потужною зброєю проти Росії. Будьте певні, що ваші гроші на російський газ і нафту не підуть на добробут і демократію в Росії, ви спонсоруєте військову машину Путіна", - додав політик.

Він також застеріг європейців від компромісів з Путіним: будь-який компроміс із Кремлем щодо України легалізує його агресію.

Порошенко також закликав збільшити фінансово-економічну підтримку України й реалізувати "План Маршала" 2.0 для відбудови України на основі стандартів ЄС.

"Українська нація з нетерпінням чекає позитивного рішення червневої Європейської Ради щодо надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС. Згідно з останніми опитуваннями в Україні, 89% українців підтримують членство в ЄС і 70% - за членство в НАТО! Я вдячний за рішучу та чітку позицію ЄНП щодо цього питання", - зазначив Порошенко.

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