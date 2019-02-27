Порошенко врахує зауваження КСУ в новому проекті про незаконне збагачення

У новому законі будуть враховані зауваження КСУ

Президент Петр Порошенко безотлагательно внесет в Верховную раду новый законопроект о статье о незаконном обогащении. Об этом заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам нардепа, в новом законе будут учтены замечания Конституционного суда Украины к этой статье Уголовного кодекса Украины.

"Президент безотлагательно внесет законопроект, где будут учтены замечания КСУ, и статья будет возвращена уже без несоответствия украинскому законодательству, а в соответствии украинской Конституции", - подчеркнула представитель президента.

Народный депутат подчеркнула, что проект будет внесен в Верховную раду, как только его напишут специалисты.

"Как только специалисты напишут этот законопроект, он будет немедленно подан", - добавила она.

Представитель президента отметила, что законопроект главы государства будет рассмотрен в парламенте как неотложный.

"Законопроект как неотложный должен быть рассмотрен в парламенте. Сроки его, как правило, сокращены... В законопроекте эта статья будет выписана как коррупционное деяние, как уголовная ответственность за коррупционные преступления, но никто не отменял и Конституцию Украины. Вы знаете, 63 статья - презумпция невиновности, где следователи и правоохранительные органы должны доказывать факты любых уголовных преступлений, в том числе и это преступление", - добавила Луценко.

Напомним, Конституционный суд Украины на закрытом заседании во вторник признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении.

Как писало РБК-Украина, отмена статьи о незаконном обогащении может повлиять на безвизовый режим с Европейским союзом.

Добавим также, фракция "Блок Петра Порошенко" хочет разработать новый законопроект, в котором статья о незаконном обогащении будет полностью соответствовать Конституции Украины.