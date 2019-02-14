Порошенко анонсував доповідь на Генасамблеї ООН щодо окупованих територій

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент вимагатиме захисту територіальної цілісності України

Президент Петро Порошенко анонсував свій виступ з доповіддю на Генеральній асамблеї ООН щодо ситуації на окупованих територіях. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter глави держави.

За словами президента, він буде вимагати захисту територіальної цілісності і незалежності України.

"Менше ніж за тиждень з трибуни Генасамблеї ООН вперше доповідатиму про ситуації на окупованих територіях, вимагаючи захисту територіальної цілісності і незалежності України. Бо за ця окупацію Україна заплатила найвищу ціну - життям свої героїв", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше прес-секретар Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко заявила, що на полях Генеральної асамблеї ООН 20 лютого відбудуться дебати по окупованих територіях в Україні.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці січня президент анонсував, що на засіданні Генеральної асамблеї ООН у кінці лютого буде обговорюватися ситуація на тимчасово окупованих територіях Донбасу і в анексованому Криму.

Додамо, в грудні 2018-го Генасамблея ООН прийняла ініційовану Україною резолюцію, що закликає РФ вивести свої війська з території окупованого Криму.