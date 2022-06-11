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Порошенко про 5-ту річницю безвізу: символ свободи і повернення у велику європейську родину

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

П'ятий президент Петро Порошенко привітав українців із п'ятою річницею безвізового режиму з країнами ЄС. За його словами, здобуття безвізу стало важливим кроком у європейській інтеграції України, символом свободи, повернення у велику родину європейських народів і прощання із "совком".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Порошенка.

"Надання безвізового режиму зіграло важливу роль у підвищенні підтримки інтеграції України в Європейський Союз, підвищенні підтримки інтеграції України в НАТО", - переконаний Порошенко.

На його думку, безвіз сприяв також збільшенню міжлюдських контактів, коли будь-який громадян України замість того, щоб вистоювати довгі черги в посольствах, отримувати відмови в консульствах без пояснень, витрачати гроші на отримання віз, міг просто з біометричним паспортом поїхати у Європу.

"Я хотів би всіх привітати з цією важливою датою. Не забувайте і в цих умовах, у важких умовах війни знаходити приводи для оптимізму. Тримайте кулаки за Україну і щодо рішень Європейської ради про надання нам статусу кандидата, тримайте кулаки за те, щоб ми вибороли собі членство в найбільшій і єдиній ефективній структурі з безпеки - в НАТО. І тримайте кулаки щодо нашої подальшої інтеграції", - додав Порошенко.

Угода про безвізовий режим з Європейським Союзом була підписана у Страсбурзі 17 травня 2017 року, набула чинності 11 червня 2017 року.

П’ятий президент Петро Порошенко разом із президентом Словаччини Андреєм Кіскою відкрив символічні двері у ЄС на українсько-словацькому кордоні на пропускному пункті "Ужгород".

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