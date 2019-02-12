Порошенко у 2018 помилував 14 осіб

Всі помилувані засуджені вперше

Президент Украины Петр Порошенко помиловал в 2018 году 14 человек, осужденных на разные сроки наказания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно ст. 106 Конституции Украины, президент Украины осуществляет полномочия по помилованию осужденных граждан от отбывания наказания.

По информации Департамента по вопросам помилования Администрации президента Украины, в 2018 году Порошенко издал 4 указа, которыми помиловал 9 женщин и 5 мужчин.

"При этом полностью освобождены от отбывания наказания и вышли на свободу пять человек, еще для восьми существенно уменьшены сроки наказания", - говорится в сообщении.

Также одной помилованной, которая была приговорена к пожизненному лишению свободы, наказание было заменено на 27 лет и 9 месяцев лишения свободы, она в апреле вышла на волю.

"Все помилованы осужденные впервые. Восемь человек из помилованных - люди пенсионного возраста", - добавили в ведомстве.

В течение 2018 года в Департамента по вопросам помилования АПУ поступило всего 1276 материалов по вопросам помилования, в том числе 931 ходатайство о помиловании 718 человек.

Не получили помилования 357 осужденных, чьи ходатайства были рассмотрены Комиссией. Как правило, это лица, которые имеют не одну судимость, совершившим тяжкие или особо тяжкие умышленные преступления (разбои, изнасилования, убийства, сбыт наркотических средств), а также осужденные, которые совершили хоть и нетяжкое преступление, но фактически отбыли очень непродолжительный срок наказания.

Напомним, в декабре 2016 года Порошенко помиловал с заключенных Качановской колонии. Жительница Харькова отбывала срок за тяжкое преступление, ее приговорили к 10 годам лишения свободы. Однако за примерное поведение комиссия по вопросам помилования внесла предложение Порошенко отпустить заключенную. В итоге, указом президента "О помиловании осужденных" она вышла на свободу.