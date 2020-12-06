Порошенко: у 2014 році ніхто не продавав Україні озброєння, але ми за змінили ситуацію

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

У 2014 році українська армія опинилася сам на сам проти російської агресії без зброї, без нормального забезпечення, розкрадена і зруйнована.

Про це заявив в інтерв‘ю "Еспресо" п’ятий президент, лідер ”Європейської солідарності" Петро Порошенко.

Він розповів, як міжнародні партнери на початку його каденції відмовлялися продавати Україні продукцію військового призначення, адже проти команди Януковича були запроваджені санкції. І за лічені місяці вдалося докорінно змінити ситуацію.

"Протягом двадцяти п’яти років відбувалося знищення Збройних сил України, розкрадалася армія. Лише в 2014-му році зусиллями нашої команди, мене як Верховного Головнокомандувача, зусиллями волонтерського десанту, який був висаджений в Міністерстві оборони, Генеральному штабі, добровольців, які організували роботу, ми вже за три-чотири місяці забезпечили воюючу армію найнеобхіднішим – бронежилетами, кровозупиняючими засобами, військовими медикаментами. Їжі елементарної не було, структури харчування, тилу були знищені", - згадує Порошенко.

За його словами, коли Україна у 2014 році заплатила 20, а потім ще 10 мільйонів доларів за закупівлю безпілотних літальних апаратів, то вже через три місяці ці гроші повернули, відмовившись постачати, тому що ніхто не хотів сваритися з Росією.

"Питання закупівлі протитанкових комплексів, засобів радіоелектронної боротьби - нам ніхто нічого не продавав, бо ми були під санкціями, які були прийняті проти Януковича. Мені приємно, що засоби радіоелектронної боротьби з Франції Франсуа Олланд після особистих переговорів нам продав, вони дуже ефективно себе зарекомендували. Сучасні системи радіозв’язку, протитанкової оборони, позиції снайперських гвинтівок, позиції щодо модернізації танків. І в 2018-2019 році ми закупили Bayraktar - ударні безпілотники турецького виробництва, які себе показали в Нагірному Карабасі", - зазначив Порошенко.

Але, додає Порошенко, уже за чотири місяці побудови довіри вдалося зняти санкції, забезпечити перші закупівлі.

"Саме Збройні сили України разом з дипломатичними зусиллями нашої команди дипломатів - а це була сфера відповідальності Президента, зовнішня політика і оборона держави - російський агресор був зупинений", - сказав Порошенко.

Порошенко переконаний: ціна, яку Путін мав заплатити за продовження просування українською територією, робила військову агресію для Путіна беззмістовною. Нашим завданням було підвищити різко ціну, яку він заплатить за агресію.

”І ми не залишили йому жодних ілюзій. Сам факт того, що ми маємо ”Джавеліни", призвів до того, що російські танкісти відмовлялися сідати за кермо танків і виїжджати на лінію вогню", - резюмував Порошенко.

Напомним, ранее представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Россия не хочет прогресса в переговорах по Донбассу.

На протяжении прошлых суток, 4 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня. В результате выстрела вражеского снайпера один военнослужащий получил огнестрельное ранение.