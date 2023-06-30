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У Порошенко назвали ночные обыски у нардепа Алексеева "давлением на партию"

Фото: нардеп Сергей Алеексеев (facebook.com/deputy_alekseev)
Автор: Сергей Новиков

"Европейская солидарность" прокомментировала обыски у народного депутата Сергея Алексеева. В партии действия силовиков считают "направленной провокацией и давлением на представителей политсилы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы в партии.

"Сегодня ночью, в лучших традициях НКВДистских троек, у народного депутата Сергея Алексеева сотрудники ГБР и СБУ провели обыски, состоявшиеся без постановления суда, с необъяснимыми объяснениями о немедленной необходимости провести следственные действия. Во время обыска были изъяты зарубежные деньги", - отметили в партии.

"ЕС" расценивает эти действия как продолжение политических провокаций, направленных на дискредитацию политической силы и устрашение ее представителей и препятствование деятельности народного депутата.

"Напомним, до этого были неоднократные ночные обыски у других членов нашей команды, попытки давления на семьи и запугивания. Вместо того чтобы бороться с внешним врагом, власти натравливают карманные силовые структуры на представителей оппозиционных политических сил. При этом открытым остается вопрос, кто и кто как помог выехать из страны настоящим коррупционерам от власти - Трубицину, Сенниченко и другим", - добавила в партии.

Напомним, Офис генпрокурора объявил подозрение народному депутату Сергею Алексееву за обман и незаконное завладение деньгами гражданина Германии.

Сергей Алексеев - народный депутат Украины XVIII (от Блока Петра Порошенко) и IX (от Евросолидарности) созывов; председатель подкомитета по деятельности органов правопорядка комитета Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

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