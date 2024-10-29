Породистый слэм-данк форварда "Торонто" после рывка под щит: момент дня в НБА

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался легкий форвард "Торонто Рапторз" Ар Джей Барретт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.
Канадец покорил эпизодом на старте последней четверти противостояния с "Денвером". Он получил мяч перед "дугой", пролетел на скорости нескольких оппонентов и в силовой манере вонзил сверху левой.
Стараний Барретта и других хватило для овертайма против чемпионов 2023-го. Однако там "Рапторз" потерпели близкое поражение (125:127). "Торонто" проиграл третий раз в четырех матчах, а "Наггетс" впервые победили в трех поединках.
Самым результативным на паркете стал лидер "Денвера" Никола Йокич. Он набрал 40 очков, сделал 10 подборов и отдал 4 передачи. Барретт же добавил в копилку "Рапторз" 20 пунктов.
Уроженец провинции Онтарио, на студенческом уровне выступал за "Дьюк Блю Девилз". На драфте НБА-2019 выбран "Никс" под 3-м номером после Уильямсона и Моранта.
Дебютировал под эгидой ассоциации осенью 2019 года. В сентябре прошлого года канадец подписал новый 4-летний контракт с "Никс" на 120 млн долларов, а 30 декабря был обменян в "Рапторз". В составе сборной Канады труимфовал на Кубке мира U-19, участник Олимпиады-2024.
Отец Барретта родился в семье эмигрантов из Ямайки, а мать родом из Бруклина. Крестный отец баскетболиста – легенда НБА Стив Нэш. Свободно общается на французском.
К слову, накануне центровой "Оклахомы" Холмгрен возглавил хит-парад с данком против Атланты.
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