Порывы ветра и мокрый снег: какой будет погода в Украине завтра

Погода в Украине

По данным синоптиков, завтра в Сумской области, а также на востоке, юге и в Крыму возможен небольшой мокрый снег. На остальной территории нашей страны без существенных осадков.

На дорогах, кроме южной части, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Днем по всей стране, кроме запада, прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток от -2 до +3 градусов. Днем на западе и юге ожидается +2 +7 градусов.

Погода в Киеве

В столице облачно с прояснениями, но без существенных осадков. На дорогах местами гололедица, а также возможны порывы ветра 15-20 м/с.

Столбики термометров в Киеве днем покажут от 0 до +2 градусов, а ночью до -2.