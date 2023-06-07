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Порывы ветра и грозы. Где погода завтра ухудшится

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Украина, Среда 07 июня 2023 14:26
Порывы ветра и грозы. Где погода завтра ухудшится Фото: синоптики "Укргидрометцентра" рассказали о погоде в Украине 8 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине 8 июня будет выделяться осадками в некоторых регионах, в частности, местами с грозами. Без порывов ветра тоже не обойдется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Где будут осадки?

В западных, местами в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди, иногда с грозами, на остальной территории без осадков.

Порывы ветра

Ветер на большинстве территории Украины будет преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, а днем в западных областях ожидаются местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха

  • ночью 12-17°; днем 23-28°;
  • на западе и севере страны 19-24 °;
  • на высокогорье Карпат ночью 7-12 °, днем 13-18 °.

Порывы ветра и грозы. Где погода завтра ухудшится

Лето в Украине

Синоптики прогнозируют контрастное лето в Украине. По даннім метеорологов, лето, в частности, в Киев пришло 13 мая. Именно с этого дня среднесуточная температура добралась до отметки в +15 градусов.

При этом, несмотря на то, что лето только началось, в июне 2023 года уже был установлен первый климатический рекорд. Так, 5 дней назад, 2 июня, скорость ветра в Киеве была максимальной и достигла 18 м/с (65 км/ч). В этот день был побит предыдущий рекорд по этому показателю, установленный в 2012 году.

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