Порывы ветра и грозы. Где погода завтра ухудшится
Погода в Украине 8 июня будет выделяться осадками в некоторых регионах, в частности, местами с грозами. Без порывов ветра тоже не обойдется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Где будут осадки?
В западных, местами в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди, иногда с грозами, на остальной территории без осадков.
Порывы ветра
Ветер на большинстве территории Украины будет преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, а днем в западных областях ожидаются местами порывы 15-18 м/с.
Температура воздуха
- ночью 12-17°; днем 23-28°;
- на западе и севере страны 19-24 °;
- на высокогорье Карпат ночью 7-12 °, днем 13-18 °.
Лето в Украине
Синоптики прогнозируют контрастное лето в Украине. По даннім метеорологов, лето, в частности, в Киев пришло 13 мая. Именно с этого дня среднесуточная температура добралась до отметки в +15 градусов.
При этом, несмотря на то, что лето только началось, в июне 2023 года уже был установлен первый климатический рекорд. Так, 5 дней назад, 2 июня, скорость ветра в Киеве была максимальной и достигла 18 м/с (65 км/ч). В этот день был побит предыдущий рекорд по этому показателю, установленный в 2012 году.
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